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Тихонов о тренерской чехарде в «Спартаке»: «Пока это руководство там, так и будет происходить»

Андрей Тихонов считает, что при таком руководстве «Спартак» обречен на тренерскую чехарду.  «Когда перестанут через полгода выгонять одних тренеров и приглашать других? Назначает и снимает руководство.

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