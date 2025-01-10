Какие автомобили в СЗАО чаще всего угоняли в 2024 году

Охота за «корейцами» Число угонов автомобилей в округе за год снизилось практически вдвое. На какие авто чаще всего кладут глаз угонщики, «СЗ» рассказал начальник отдела уголовного розыска УВД по СЗАО подполковник полиции Вячеслав Зотов.
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