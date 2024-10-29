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Суд продлил арест курьеру, которая забрала деньги Долиной

Суд продлил арест курьеру, которая забрала деньги Долиной

t.me/официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы Столичный суд продлил срок ареста Анжеле Цырульниковой – курьеру, которая проходит по уголовному делу о мошеннических действиях в отношении певицы Ларисы Долиной.

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