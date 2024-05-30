Страны G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными

ВАШИНГТОН, 30 мая, ФедералПресс. Страны G7 предупредили, что они считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова «разрушительными и не поддающимися объяснению» шагами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.