В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
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