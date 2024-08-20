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Испытания российского компактного терминала спутниковой связи «Гонец» завершились успешно

Испытания российского компактного терминала спутниковой связи «Гонец» завершились успешно

После успешных испытаний готовится серийное производство компактного терминала связи на базе спутниковой системы "Гонец".

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