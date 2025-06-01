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Царьград

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Медведев одной фразой поставил Германию на место: "С нетерпением ждём"

Медведев одной фразой поставил Германию на место: "С нетерпением ждём"

Дмитрий Медведев назвал немецкого министра упырём за слова о поражении России. "Мы с нетерпением ждём экономического краха Германии из-за её глупой политики", - добавил замглавы Совбеза России.

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Комментарии
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Eduard
Бить надо сразу,не ждать!
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