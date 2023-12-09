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Лолита Милявская вызвала оторопь поклонников отощавшим внешним видом

Лолита Милявская вызвала оторопь поклонников отощавшим внешним видом

Лолита Милявская, одна из самых откровенных певиц российской эстрады, не раз удивляла публику. Эпатажная певица не скрывала, что частенько боролась с лишним весом, но ее новая трансформация выше всякой похвалы.

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