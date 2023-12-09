Лолита Милявская вызвала оторопь поклонников отощавшим внешним видом

Лолита Милявская, одна из самых откровенных певиц российской эстрады, не раз удивляла публику. Эпатажная певица не скрывала, что частенько боролась с лишним весом, но ее новая трансформация выше всякой похвалы.
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