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Во Владивостоке возбудили дела после стычки мигрантов с горожанами

Во Владивостоке возбудили дела после стычки мигрантов с горожанами

t.me/Следком Приморья Уголовные дела о нарушении общественного порядка и покушении на убийство возбудили после конфликта жителей дома во Владивостоке с мигрантами, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Приморскому краю.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А что с местными жителями послс покушения?! Все в порядке?  ВО ВЛАДИКЕ такие фокусы мигрантов не пройдут просто так!!
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