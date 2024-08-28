Во Владивостоке возбудили дела после стычки мигрантов с горожанами

t.me/Следком Приморья Уголовные дела о нарушении общественного порядка и покушении на убийство возбудили после конфликта жителей дома во Владивостоке с мигрантами, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Приморскому краю.
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