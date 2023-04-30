Экс-главком Сухопутными войсками Чиркин описал новый план наступления РФ на Украине

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин сравнил план наступления России в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине с ситуацией под Курском в 1943 году, когда на линии фронта образовалась дуга.
Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин сравнил план наступления России в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине с ситуацией под Курском в 1943 году, когда на линии фронта образовалась дуга.
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