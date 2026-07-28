ФСБ задержала жителя Ясиноватой за призывы к насилию

Правоохранители задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) мужчину, который неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц по признаку их национальности.
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