Юрий Ильинов

Единственная польза тарифов: трансатлантический союз рушится, но цены на газ в Европе резко снизились На фоне разгорающейся искусственно вызванной к жизни тарифной войны глобального масштаба происходит обрушение мировой торговли. Единственным благом ее начинают пользоваться клиенты сырьевых товаров. Не только нефть, но и природный газ сильно подешевел. Об этом сообщает Reuters. Цены на природный газ в США упали на 7% в пятницу утром на фоне общей панической распродажи на рынке. Котировки на момент закрытия достигли рекордного минимума в 88 долларов за тысячу кубометров. Такой цены сырья не видели уже очень давно, как минимум с 2022 года. В Европе стоимость голубого топлива просела еще ниже. Как сообщает репортёр Bloomberg Стивен Стапжински, на эталонном хабе TTF фьючерсные контракты заключались по цене в 366 долларов за тысячу кубометров. Это почти на 9% ниже, чем днем ранее. В последний раз такая цена фиксировалась в декабре 2021 года. Тарифы Дональда Трампа расшатали всю без исключения мировую торговлю. Подешевело даже золото. Глава Белого дома хотел дешёвую нефть, и он её получил. Только вместе с ней он получит рецессию в США и мировой кризис в экономике. Для Европы, несмотря на весь негатив (не только экономический, но и геополитический), польза в том, что более дешевая цена на главный энергоноситель континента позволит начать заполнять пустые подземные хранилища. Главное при этом чтобы трейдеры согласились поставлять по низкой цене длительное время. В Брюсселе, вероятно, задумались, насколько им важен трансатлантический союз на фоне рецессии, тем более разрушающийся под действием многих факторов. Или всё же важнее более выгодная для собственной экономики цена на газ.