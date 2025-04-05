Трамп и его perestroyka: коротко о происходящем в США Трамп продолжает свой вариант «перестройки». Слово perestroyka в своё время так воодушевляла американские власти, когда такая осуществлялась в СССР Михаилом Горбачёвым.
Трамп и его perestroyka: коротко о происходящем в США
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Юрий Ильинов
Единственная польза тарифов: трансатлантический союз рушится, но цены на газ в Европе резко снизились На фоне разгорающейся искусственно вызванной к жизни тарифной войны глобального масштаба происходит обрушение мировой торговли. Единственным благом ее начинают пользоваться клиенты сырьевых товаров. Не только нефть, но и природный газ сильно подешевел. Об этом сообщает Reuters. Цены на природный газ в США упали на 7% в пятницу утром на фоне общей панической распродажи на рынке. Котировки на момент закрытия достигли рекордного минимума в 88 долларов за тысячу кубометров. Такой цены сырья не видели уже очень давно, как минимум с 2022 года. В Европе стоимость голубого топлива просела еще ниже. Как сообщает репортёр Bloomberg Стивен Стапжински, на эталонном хабе TTF фьючерсные контракты заключались по цене в 366 долларов за тысячу кубометров. Это почти на 9% ниже, чем днем ранее. В последний раз такая цена фиксировалась в декабре 2021 года. Тарифы Дональда Трампа расшатали всю без исключения мировую торговлю. Подешевело даже золото. Глава Белого дома хотел дешёвую нефть, и он её получил. Только вместе с ней он получит рецессию в США и мировой кризис в экономике. Для Европы, несмотря на весь негатив (не только экономический, но и геополитический), польза в том, что более дешевая цена на главный энергоноситель континента позволит начать заполнять пустые подземные хранилища. Главное при этом чтобы трейдеры согласились поставлять по низкой цене длительное время. В Брюсселе, вероятно, задумались, насколько им важен трансатлантический союз на фоне рецессии, тем более разрушающийся под действием многих факторов. Или всё же важнее более выгодная для собственной экономики цена на газ.
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20 час.
Юрий Ильинов
После удара ВС РФ по месту совещания офицеров ВСУ и стран НАТО в Кривом Роге нацполиция оцепила территорию расположения ресторана «Магеллан» Министерство обороны России опубликовало сведения о том, что удар, нанесённый накануне по Кривому Рогу, пришёлся по месту совещания украинских и западных офицеров. В результате удары были ликвидированы высокопоставленные натовские военные, включая инструкторов. Совещание, как сообщают местные информресурсы, проводилось в ресторане «Магеллан», у которого было множество припаркованных автомобилей, на которых туда прибыли военные армий противника. Оборонное ведомство: ВС РФ нанесли высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов Кривого Рога. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. В генеральном штабе ВСУ пытаются опровергать заявления Минобороны РФ. Противник заявляет, что ракета ОТРК «Искандер-М» якобы попала по жилому кварталу. При этом противник распространяет недостоверную информацию о том, будто бы боевая часть ракеты была не фугасной, а кассетной. Тот факт, что именно в жилых кварталах в последнее время и проводят свои сходки офицеры ВСУ и стран НАТО, там же оборудуют склады оружия и боеприпасов, украинский Генштаб, конечно же, не комментирует. Украинское издание «Страна» пишет о том, что удар пришёлся по ресторану «Магеллан», не сообщая о том, какое число иностранных и украинских военных в результате этого удара ликвидировано. Обращает на себя внимание тот факт, что именно территорию расположения ресторана «Магеллан» в Кривом Роге, а не весь квартал, после удара оцепили сотрудники национальной полиции Украины. Что лишний раз подтверждает - в ресторанном комплексе есть, что скрывать.
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20 час.
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