Одна из крупнейших закупок: ВМС США заказали 14 подводных лодок

ВМС США выделили рекордную сумму в $76,6 млрд, заказав строительство 5 подводных лодок класса Columbia (в модификации Build II) с баллистическими ракетами и 9 ударных субмарин Virginia в варианте Block VI.
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