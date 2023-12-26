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Эксперт рассказал, какие товары подешевеют после праздников

Эксперт рассказал, какие товары подешевеют после праздников

В середине января цены на некоторые продукты в России начнут снижаться, пишет ФедералПресс. Это может стать хорошей новостью для потребителей в предновогодний и постпраздничный период, рассказал маркетолог Дмитрий Чумаков.

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