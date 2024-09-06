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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о подписании Промеса: «У Квинси горят глаза»

— Увидели, как Промес тренируется на наших полях индивидуально, подумали, что стоит предложить ему контракт, после чего оценили свои возможности.

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