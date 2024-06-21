Треть мам Петербурга стремятся к изменениям в работе после декретного отпуска

Треть мам (33%) в Санкт-Петербурге после декрета ищут новую работу или увольняются. Исследование, проведенное SuperJob в Петербурге с участием матерей детей младше 10 лет, выявило значительные тенденции в поведении женщин на рынке труда после беременности и рождения ребенка.