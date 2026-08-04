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Сергей Лазарев начал сдавать элитную квартиру в Майами: аренда обойдётся в $3200 в месяц

Сергей Лазарев начал сдавать элитную квартиру в Майами: аренда обойдётся в $3200 в месяц

43-летний певец Сергей Лазарев начал сдавать в аренду апартаменты в Майами-Бич. По данным Telegram-канала Mash, за месяц проживания артист просит $3200 (примерно 256 тысяч рублей).

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