БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Шалом алейхем vs Салам алейкум

Шалом алейхем vs Салам алейкум

Бесперспективные перспективы или чем закончится очередное обострение? Михаил Синельников-Оришак На фото: пследствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Израиле (Фото: AP/TAСС) С началом любых экстремальных событий принято длинно вспоминать — что, после чего, да зачем.

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