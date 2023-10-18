Шалом алейхем vs Салам алейкум

Бесперспективные перспективы или чем закончится очередное обострение? Михаил Синельников-Оришак На фото: пследствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Израиле (Фото: AP/TAСС) С началом любых экстремальных событий принято длинно вспоминать — что, после чего, да зачем.