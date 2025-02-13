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"Я никогда не испытывала такой боли". Ким Кардашьян показала следы от экстремального корсета, за который её раскритиковали в сети

"Я никогда не испытывала такой боли". Ким Кардашьян показала следы от экстремального корсета, за который её раскритиковали в сети

Ким Кардашьян в новом эпизоде реалити шоу The Kardashians рассказала о том самом корсете, за который её раскритиковали после Met Gala.

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