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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нойер пропустил игру с «Вердером», почувствовав дискомфорт в бедре на разминке. «Бавария» рассчитывает, что вратарь восстановится к матчу с «Байером»

Как стало известно Kicker, вратарь «Баварии» должен был выйти в старте в матче против «Вердера» (5:0), однако Нойер был вынужден прекратить разминку из-за «незначительного дискомфорта» в бедре после повреждения, полученного во вторник в матче Лиги чемпионов против «Динамо» Загреб (9:2).

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