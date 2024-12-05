Искусственный интеллект научили предсказывать катаклизмы

Уникальное устройство разработано на основе искусственного интеллектУникальное устройство, которое "умеет" предсказывать катастрофы - землетрясения, шторма, извержения вулканов разработали специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".
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