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Царьград

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Искусственный интеллект научили предсказывать катаклизмы

Искусственный интеллект научили предсказывать катаклизмы

Уникальное устройство разработано на основе искусственного интеллектУникальное устройство, которое "умеет" предсказывать катастрофы - землетрясения, шторма, извержения вулканов разработали специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

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