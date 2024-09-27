Правительство США ввело санкции против российских криптобирж

США и их союзники наносят удар по криптовалютным сетям, связанным с российской преступностью. В совместной операции с Нидерландами и другими странами, Министерство финансов США ввело санкции против двух российских криптовалютных бирж, PM2BTC и Cryptex, а также их владельцев Иванова или Шахмаметова.