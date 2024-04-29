КНР в ответ на угрозы Блинкена подчеркнула неприкосновенность права торговать с РФ

Право Китая сотрудничать в экономике и торговле с РФ не должно попираться. Таким образом 29 апреля представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал угрозы госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон примет меры, если Пекин не прекратит поддерживать Москву.