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Новости Россоши и России

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Договор СДЭК для юридических лиц: документы, интеграция с 1С и реальная экономия на доставке

Договор СДЭК для юридических лиц: документы, интеграция с 1С и реальная экономия на доставке

Для компании, которая регулярно отправляет товары, документы или грузы клиентам, доставка без корпоративного договора быстро превращается в заметную статью расходов.

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