Благосостояние американцев снова обновило исторический максимум

Американский ФедРезерв опубликовал свою новую информацию по росту благосостояния граждан США и согласно этим данным, то за 3-й квартал этого года, стоимость активов домохозяйств США выросла на $4,77 трлн или на 2,9%, достигнув отметки в $168,8 трлн, что является новым историческим максимумом.