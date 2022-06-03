Украинские ВВС: фениксы из пепла или нечто иное?

Помните, как в самом начале СВО генерал Конашенков отчитался в уничтожении украинской авиации? «Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.
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