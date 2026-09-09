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Артемова осталась без гроша после развода с Субачевым, а он учит искать любовь

Артемова осталась без гроша после развода с Субачевым, а он учит искать любовь

Николай Субачев и Саша Артемова тяжело переживали развод. Бывшая участница «ДОМа-2» не скрывала, что оказалась в финансовой яме после разрыва с мужем.

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