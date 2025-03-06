Вы удивитесь, что на самом деле ценят в женщинах мужчины России: топ-5 качеств

Встречают по обложке, но делать большую ставку на эту обложку не стоит. Бросают и красивых. А сколько историй идеальных красавиц с несчастливой судьбой! К тому же современные мужчины все меньше ценят в женщинах внешнюю привлекательность.
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