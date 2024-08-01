Срочно! ВСУ попали в мышеловку в Нью-Йорке: блокировка путей снабжения ВСУ

На западном направлении они достигли перекрестка улиц Садовая и Заречная, что позволило перекрыть одну из трех основных магистралей снабжения украинских сил на территории фенольного завода и в центре города.
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