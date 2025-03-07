🛒 В Волгоградской области с 25 февраля по 3 марта упали цены на свежие огурцы и помидоры. Мониторинг проводился в трёх городах региона: областной столице, Камышине и Михайловке.
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🛒 В Волгоградской области с 25 февраля по 3 марта упали цены на свежие огурцы и помидоры. Мониторинг проводился в трёх городах региона: областной столице, Камышине и Михайловке.