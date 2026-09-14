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Регионы России

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После обновления Windows выявлены проблемы в удалённых рабочих столах и VDI-средах

После обновления Windows выявлены проблемы в удалённых рабочих столах и VDI-средах

Microsoft подтвердила, что в некоторых корпоративных средах Remote Desktop Services после установки актуализаций наблюдается нестабильная работа, выражающаяся в сбоях RDP-подключений, проблемах с аутентификацией и зависаниях серверов.

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