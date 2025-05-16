Правда рулит: как фактчекинг меняет мир фейков

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Сегодня фейки – это не просто медийный шум, а новая реальность. По данным последнего опроса АНО «Диалог Регионы», каждый второй россиянин сталкивается с ложной информацией минимум раз в неделю, а две трети признаются, что хотя бы однажды на нее «клюнули».