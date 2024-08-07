Постпредство РФ потребовало у ООН осудить покушение на Поддубного

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров Постпредство России при ООН потребовало у Организации осудить покушение на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который был ранен во время атаки ВСУ в Курской области.
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