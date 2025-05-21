Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией

Уважаемые татарстанцы! Дорогие гости республики! Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днём официального принятия ислама Волжской Булгарией – знаменательной датой в истории Татарстана и мусульманской уммы нашего многонационального Отечества.
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