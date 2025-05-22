Громкий скандал и раскол в ЕС: Мелони от души прошлась по Макрону

The Telegraph UK | Великобритания Премьер Италии Мелони была задета тем, что на саммите Европейского политического сообщества ее не позвали на совместный разговор по видеосвязи с Трампом, пишет The Telegraph.
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