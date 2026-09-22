Газзаев и Слуцкий будут тренерами команд на прощальном матче Вагнера

Бывшие главные тренеры ЦСКА Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий возглавят команды, которые сыграют в прощальном матче экс-форварда армейцев Вагнера Лав, сообщает пресс-служба клуба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым