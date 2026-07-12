"Банановая республика". Павел Дуров выступил против закона ЕС о проверке чатов

Нормы закона Chat Control подрывают базовые принципы цифровой приватности и создают опасный прецедент Основатель Telegram Павел Дуров выразил тревогу по поводу того, что Евросоюз становится похожим на "банановую республику" из-за принятия нового закона, который разрешает сканирование частной переписки пользователей.