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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Банановая республика". Павел Дуров выступил против закона ЕС о проверке чатов

"Банановая республика". Павел Дуров выступил против закона ЕС о проверке чатов

Нормы закона Chat Control подрывают базовые принципы цифровой приватности и создают опасный прецедент Основатель Telegram Павел Дуров выразил тревогу по поводу того, что Евросоюз становится похожим на "банановую республику" из-за принятия нового закона, который разрешает сканирование частной переписки пользователей.

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