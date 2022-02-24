Артамонов предлагает поклониться Путину за 24.02.22

Юрий Золотарев

История лишний раз оценит всё ныне происходящее. Но на фоне того, что сказал разведчик Артамонов, какой же мерзостью кажутся все эти галкины-палкины-малкины и прочие "васильевы" с их "хуманизЬмом" и тупым самодовольством!