Политнавигатор Решение о начале СВО было авантюрным, но необходимым. Об этом в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Артамонов предлагает поклониться Путину за 24.02.22
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Только упоротые идиоты и патологические либерасты испытывают негативные чувства к ВВП.
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2 час.
Юрий Золотарев
История лишний раз оценит всё ныне происходящее. Но на фоне того, что сказал разведчик Артамонов, какой же мерзостью кажутся все эти галкины-палкины-малкины и прочие "васильевы" с их "хуманизЬмом" и тупым самодовольством!
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1 час.
Юрий Золотарев
Чего ж ты так, а? Мозги-то вроде бы ТЕ ЖЕ, что и "тогда"?
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1 час.
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