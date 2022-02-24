ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • gva50888 Самсебе
    Виктория,Виктор я с вами!!Сколько, по мнени...
  • Юрий Золотарев
    Чего ж ты так, а? Мозги-то вроде бы ТЕ ЖЕ, что и "тогда"?Артамонов предлаг...
  • Юрий Золотарев
    История лишний раз оценит всё ныне происходящее. Но на фоне того, что сказал разведчик Артамонов, какой же мерзостью ...Артамонов предлаг...

Артамонов предлагает поклониться Путину за 24.02.22

Артамонов предлагает поклониться Путину за 24.02.22

Политнавигатор Решение о начале СВО было авантюрным, но необходимым. Об этом в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Только упоротые идиоты и патологические либерасты испытывают негативные чувства к ВВП.
Ответить
2 час.
Юрий Золотарев
История лишний раз оценит всё ныне происходящее. Но на фоне того, что сказал разведчик Артамонов, какой же мерзостью кажутся все эти галкины-палкины-малкины и прочие &quot;васильевы&quot; с их &quot;хуманизЬмом&quot; и тупым самодовольством!
Ответить
1 час.
Юрий Золотарев
Чего ж ты так, а? Мозги-то вроде бы ТЕ ЖЕ, что и &quot;тогда&quot;?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх