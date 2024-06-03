В Тюменской области полицейские и общественники присоединились к проведению оперативно-профилактического мероприятия «Защита»

В Тюменской области с целью предупреждения и пресечения преступных посягательств в отношении детей, а также принятия мер по защите их прав и законных интересов инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Голышмановский» Марина Загородних совместно с председателем Общественного совета Валерием Шороховым и заместителем председателя КДН и ЗП Анжелой Кадочниковой провели профилактические беседы с жителями округа.