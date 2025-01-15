Священник Островский рассказал, что крещенские купания в проруби никак не связаны с христианской жизнью

Выдаваемая многими как «благочестивая и древняя» на самом деле ранее Церковью строго отвергалась.Известный священнослужитель РПЦ Павел Островский в своём блоге в telegram высказался о традиции купаться в проруби на Крещение.
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