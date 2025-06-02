17 случаев, когда триумфально завершили ремонт, а потом обнаружили важную деталь

Что сложного в том, чтобы провести ремонт, при условии, что есть средства, время и желание? Мы живем в век, когда полным-полно видео уроков, обзоров, мастерклассов и пошаговых инструкций о том, как сделать что угодно, от тумбочки до дирижабля.
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