17 случаев, когда триумфально завершили ремонт, а потом обнаружили важную деталь

Что сложного в том, чтобы провести ремонт, при условии, что есть средства, время и желание? Мы живем в век, когда полным-полно видео уроков, обзоров, мастерклассов и пошаговых инструкций о том, как сделать что угодно, от тумбочки до дирижабля.