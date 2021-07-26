«Не хочешь помогать – отдай свою долю в квартире, я подарю квартиру своей племяннице!» – заявляет мать

– …Вот правда говорят, проблемы по одной не приходят! – вздыхает тридцативосьмилетняя Татьяна. – У нас в последнее время черная полоса.
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