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«Не хочешь помогать – отдай свою долю в квартире, я подарю квартиру своей племяннице!» – заявляет мать

«Не хочешь помогать – отдай свою долю в квартире, я подарю квартиру своей племяннице!» – заявляет мать

– …Вот правда говорят, проблемы по одной не приходят! – вздыхает тридцативосьмилетняя Татьяна. – У нас в последнее время черная полоса.

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Luidmila
Ничего не подписывать. Обратиться в социальную службу, пусть приходит человек и помогает матери. ЗАхочет мать переписать свою долю на племянницу, пусть переписывает. Если дура и хочет быстро сыграть в ящик.
ЛАНА Я
Дочь не может,а не хочет помочь матери.Когда человек хочет что-то сделать,он ищет варианты.А дочь ждет,когда мать умрет.К сожалению,сейчас таких детей полным полно. И мать правильно делает,что собирается отдать квартиру племяннице,которая уже заботится о ней.
Luidmila
Будет заботиться, пока квартиру не перепишут. А потом быстренько и помрёт.
Luidmila
Да, и мать не может требовать недвижимость у дочери. может подать на алименты, если хочет, но врядли что-то присудят. Там скорее всего с уровнем жизни всё в порядке.
tatiana tchepikova
Если у дочери есть доля, то мать не сможет завещать всю квартиру без её согласия.
Luidmila
Таки да, а часть квартиры в провинции никому не нужна. Выход, дочери озаботиться социальным работником. Вполне себе выход. А если маман хотела царский уход в старости и много денег, нужно было рожать 3-4 детей. Тогда бы все по чуть-чуть или один удачный ребенок бы и создали желаемый комфорт.
Нина Полевая (Бойко)
Думаю, квартиру нужно продать, купить маме однокомнатную и нанять помощницу, оформив все документально, заверив нотариусом, сохранять все чеки и тд. Социальных работников не к каждому прикрепляют, нужны определенные показатели. А когда придется оформлять наследство, то обязательно найдутся люди, которые захотят доказать, что дочь является недостойным наследником.)))
Luidmila
Продать и лишиться единственного имущества, которое по закону принадлежит дочери? Это не выход . А там такая мама, что и деньги потратит, и квартиру однокомнатную племяннице отпишет.
Luidmila
Продать и лишиться единственного имущества, которое по закону принадлежит дочери? Это не выход . А там такая мама, что и деньги потратит, и квартиру однокомнатную племяннице отпишет.
Сергей
Кто ухаживает тому и жильё!
Luidmila
полностью жильё НЕ принадлежит матери, а только на 2/3, и то потому, что дочь отдала УЖЕ матери свою долю наследства. Так ещё и долю приватизации отдать должна?
Luidmila
полностью жильё НЕ принадлежит матери, а только на 2/3, и то потому, что дочь отдала УЖЕ матери свою долю наследства. Так ещё и долю приватизации отдать должна?
Ольга Бухарова
Дочери стоит напомнить о том, что свою долю она уже отдала матери, но при этом стоит как то и помогать, все же болеет человек один не справляется
Luidmila
Вариант, который есть - это социальная служба, дочь ей помогать так, как необходимо не сможет. Так у них сложилась жизнь. но мать хочет большего, чем дочь может. И чем сама мать может себе позволить. В этом проблема.
Людмила Спицына
Чего она с тем мужем высиживает? Можно подумать в провинции жизни нет!? Возвращалась бы к матери, или если уж совем не хочется, можно материну квартиру продать, добавить мат. капитал и взять в столице ипотеку, и мать, естественно, забрать и досматривать. А ежели и такой вариант не устраивает, то доча слишком хитросделанная, и рыбку съесть и на ёлку влезть! Так не бывает! Кто хочет, тот ищет способы, а если ищет отговорки, значит не хочет!

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