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Теплый август и ранняя осень в Москве и Московской области

Теплый август и ранняя осень в Москве и Московской области

В последние выходные августа в столичном регионе обещают солнечную и сухую погоду. По данным портала "Метеоности", температура воздуха в Москве может составить 17-27 градусов Тепла, в Московской области – 16-26 градусов.

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