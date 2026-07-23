⛈ Ливень обрушился на Симферополь Асфальт мокрый, а от колёс машин поднимается водяная взвесь. Видимость на дорогах снижена.
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⛈ Ливень обрушился на Симферополь Асфальт мокрый, а от колёс машин поднимается водяная взвесь. Видимость на дорогах снижена.