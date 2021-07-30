Байден пытался подражать Путину. Получилось страшно

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаБайден пытался подражать Путину. Получилось страшно Джексон был врачом Белого дома при Трампе, а до того – при Обаме, и наверняка знает, что говорит.Вернуться к статье406НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьElena MatveevaТак и вопросы - по существу. Пусть наш ответит на такие же вопросы.Псевдоним ПсевдонимовНадо было спрашивать на прямой линии. Теперь ждите до будущего года:)игорь проказовчто она может спроситьОльга ТомашевичПро негров?Алексей Сафронов"ваш", уже промычал всё что мог🤓Elena MatveevaСколько хохлов собралось! Как мухи слетелись.Elena MatveevaЗачем вам российские сайты? Сидите в своей незалежной корыте.Elena MatveevaЗачем вам российские сайты? Сидите в своей незалежной корыте.ВВВладимир ВитковскийА по-русски подписываться умеем или в скакуасии это не принято?ВВВладимир ВитковскийА ты откуда на русском сайте? Из габунии?!Валерий ЕвстафьевПоэтому мы и не вмешиваемся в американские выборы - нам безразлично, кто на них победит, если там правит закулиса, а не её придурошные марионетки в Белом доме.Владимир ДомнинЯ правильно понимаю, что автор - фанат фильма "Тупой и ещё тупее"? Я бы ещё порадовался, если бы Путина сравнили с сильными политиками, да и то не сильно. Я остаюсь патриотом, и мне не интересно, что там у них.Псевдоним ПсевдонимовА кто сильные политики ? Назовите - вместе посмеёмся:)Сергей СарматовПутин...Псевдоним ПсевдонимовСогласен. Но побольше бы ему жёсткости во внутренней политике....вылитый литойну и нашел кого сравнивать.......вылитый литойну вот и рассмешилВладимир ДомнинЯ сейчас попытаюсь попроще для понимания написать. Надеюсь, Вы футбол смотрите или слышали что-то. Команды делятся на подгруппы по уровню игры. И соревнуются, соответственно, сравниваются примерно равные команды. Никто даже не пытается сравнивать чемпиона и дворовую команду. Байден по оценкам наших "экспертов" - игрок последнего дивизиона. Его сравнивают с Путиным. Но стран значительно больше...Псевдоним ПсевдонимовЯ просил конкретики, а вы мудрите почему-то:) Но да ладно. Проехали.Владимир ДомнинЕсли не поняли, то пошли спать. З.Ы. Мудрим, потому что как сказал Ваш коллега: "Каков вопрос, таков и ответ".Псевдоним ПсевдонимовВопрос был конкретный. Ответ обтекаемый. Только и всего. Спокойной ночи, мудрейший)))Владимир ДомнинНа самом деле, ответ был тоже конкретный. Ключ - в первом моём комменте.KarmadonАга. И взять псевдоним "Сталин".Псевдоним ПсевдонимовВряд ли. Путин против и ленинизма и сталинизма. Он сам об этом недавно высказывался.KarmadonВаше: "побольше бы ему жёсткости во внутренней политике"? Стоит начать, а там лет за пяток к ГУЛагу скатимся.Анатолий ЛановойВаш вопрос в пустоту.Псевдоним ПсевдонимовПо вашему жёсткость это непременно тюрьмы и расстрелы ? А по- моему - более чёткий контроль за исполнением своих же указов.KarmadonАга. Особенно негласных - например, о неприкосновенности ОПГ "Семья Ельцина".Псевдоним ПсевдонимовСкорее всего Путин дал слово их не трогать.....Мухтар Муслихов"... а-э-а-ам-э-э, не настаиваю на ответе, но вы всегда настойчивы в том, что вы делаете. И вопрос в том, должны мы были или нет в ситуации, когда вы, э-мм-а-э-а-ам-э-э почему эксперты не могу сказать - Мы знаем, что этот вирус на самом деле - э-а-э-а-ам-э-э станет а-э-а-ам-э-э-буль-буль. Мы знаем, что одобренные лекарства, одобрены не временно, а постоянно. Так же будет и с вакциной,.." - оригинальный шедевр по образцу жующего галстук доблестного сына грузинского народа!Алексей СафроновПри всём сарказме, причём убедительном, и насмешки над пиндосовским Байденом, надо признать что и у нас, тот же Жирик или Зю, порой такие высеры выдают, что Черномырдин позавидует😁...уж про Руину лучше не вспоминать!Мухтар МуслиховПро Жирика соглашусь, а про ЗЮ не поддержу - он излагает ровно, но не факт так и будет, т.к. коммунист в моем понимании ( я не был в этой партии ни одного дня - "ушли" из комсомола) это честный порядочный чел., а таких пока там я не наблюдаю.Анатолий Селивановэтот сильно сонный джо, как брежнев во время запоя нихрена ничего не может и не понимает - полный цк кпсс в застойные времена - ждем развала пиндосии на отдельные штаты - как можно скорее............ВВВладимир Витковский...ждем времени, когда табаки добьют дряхлого хехемона !!!Игорь Кузнецов"Господа товарищи", стоят "во главу угла" именно те, кто хотят править. И для тех, кто думает что может быть "справедливое перераспределение" - это фикция. Всегда будут кто-то, кто урвут свою долю.ВИВладимир ИвановПодражать? Байдену 20 лет что ли, чтобы кому-то подражать? Он по вашему кока-колы обпился? Да это и невозможно в принципе Байдену подражать Путину, потому что Америка - другая совсем страна, чем Россия. Там демократия, в Америке нет вождей, тандемов, национальных лидеров. Там никого не обнуляют. Хотел, правда, один обнулиться, да как бы сам не сел....Отключили его от соцсетей и от СМИ, чтобы не нёс что попало, и всё, от обнулялся....Если Байден вздумает подражать Путину, хотя возраст у него явно не подражаний, то его или обсмеёт вся Америка (правильно сделает) или выгонят в чёртовой бабушке из Белого дома (и тоже правильно сделают). Вы, собственно, о чём пишите? Тяжёлые мысли кому-то приходят в голову здесь....Очень тяжёлые. И на хрена Байдену подражать Путину? У них противоположные взгляды и разные понятия на тему, что такое Хорошо и что такое Плохо. То, та жизнь, что понравится Путину, для Байдена отвратительно и ужасно. Автор этой статьи, надо полагать, сегодня просто не выспался.ВВВладимир Витковскийвован, возьми ник хрюкало из пиндосии...ММарияЕму до Путина, как до неба. Они просто на разных уровнях интеллекта находятся. Даже Брежнев рядом с Байденом - просто Цицерон. Стыдоба.lenivkaПрезидент США больной человек,который может ввергнуть мир в пучину атомной войны. США и демократия это совершенно несовместимо.США это страна концлагерь.Алла ДубининаБайден в этом вторичен , наверно решил проверить насколько наши страны разные и в чем одинаковы. Но наскоком такие вещи не проскальзывают - власть другая. Если б в нашей стране было б столько оружия на руках как там , чиновники помня об этом, не гадили народу в тапки как сейчас.Комментировать
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