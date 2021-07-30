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Байден пытался подражать Путину. Получилось страшно

Байден пытался подражать Путину. Получилось страшно

  Джексон был врачом Белого дома при Трампе, а до того – при Обаме, и наверняка знает, что говорит.

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Elena Matveeva
Так и вопросы - по существу. Пусть наш ответит на такие же вопросы.
Псевдоним Псевдонимов
Надо было спрашивать на прямой линии. Теперь ждите до будущего года:)
игорь проказов
что она может спросить
Ольга Томашевич
Про негров?
Алексей Сафронов
"ваш", уже промычал всё что мог🤓
Elena Matveeva
Сколько хохлов собралось! Как мухи слетелись.
Elena Matveeva
Зачем вам российские сайты? Сидите в своей незалежной корыте.
Elena Matveeva
Зачем вам российские сайты? Сидите в своей незалежной корыте.
Владимир Витковский
А по-русски подписываться умеем или в скакуасии это не принято?
Владимир Витковский
А ты откуда на русском сайте? Из габунии?!
Валерий Евстафьев
Поэтому мы и не вмешиваемся в американские выборы - нам безразлично, кто на них победит, если там правит закулиса, а не её придурошные марионетки в Белом доме.
Владимир Домнин
Я правильно понимаю, что автор - фанат фильма "Тупой и ещё тупее"? Я бы ещё порадовался, если бы Путина сравнили с сильными политиками, да и то не сильно. Я остаюсь патриотом, и мне не интересно, что там у них.
Псевдоним Псевдонимов
А кто сильные политики ? Назовите - вместе посмеёмся:)
Сергей Сарматов
Путин...
Псевдоним Псевдонимов
Согласен. Но побольше бы ему жёсткости во внутренней политике....
вылитый литой
ну и нашел кого сравнивать.......
вылитый литой
ну вот и рассмешил
Владимир Домнин
Я сейчас попытаюсь попроще для понимания написать. Надеюсь, Вы футбол смотрите или слышали что-то. Команды делятся на подгруппы по уровню игры. И соревнуются, соответственно, сравниваются примерно равные команды. Никто даже не пытается сравнивать чемпиона и дворовую команду. Байден по оценкам наших "экспертов" - игрок последнего дивизиона. Его сравнивают с Путиным. Но стран значительно больше...
Псевдоним Псевдонимов
Я просил конкретики, а вы мудрите почему-то:) Но да ладно. Проехали.
Владимир Домнин
Если не поняли, то пошли спать. З.Ы. Мудрим, потому что как сказал Ваш коллега: "Каков вопрос, таков и ответ".
Псевдоним Псевдонимов
Вопрос был конкретный. Ответ обтекаемый. Только и всего. Спокойной ночи, мудрейший)))
Владимир Домнин
На самом деле, ответ был тоже конкретный. Ключ - в первом моём комменте.
Karmadon
Ага. И взять псевдоним "Сталин".
Псевдоним Псевдонимов
Вряд ли. Путин против и ленинизма и сталинизма. Он сам об этом недавно высказывался.
Karmadon
Ваше: "побольше бы ему жёсткости во внутренней политике"? Стоит начать, а там лет за пяток к ГУЛагу скатимся.
Анатолий Лановой
Ваш вопрос в пустоту.
Псевдоним Псевдонимов
По вашему жёсткость это непременно тюрьмы и расстрелы ? А по- моему - более чёткий контроль за исполнением своих же указов.
Karmadon
Ага. Особенно негласных - например, о неприкосновенности ОПГ "Семья Ельцина".
Псевдоним Псевдонимов
Скорее всего Путин дал слово их не трогать.....
Мухтар Муслихов
"... а-э-а-ам-э-э, не настаиваю на ответе, но вы всегда настойчивы в том, что вы делаете. И вопрос в том, должны мы были или нет в ситуации, когда вы, э-мм-а-э-а-ам-э-э почему эксперты не могу сказать - Мы знаем, что этот вирус на самом деле - э-а-э-а-ам-э-э станет а-э-а-ам-э-э-буль-буль. Мы знаем, что одобренные лекарства, одобрены не временно, а постоянно. Так же будет и с вакциной,.." - оригинальный шедевр по образцу жующего галстук доблестного сына грузинского народа!
Алексей Сафронов
При всём сарказме, причём убедительном, и насмешки над пиндосовским Байденом, надо признать что и у нас, тот же Жирик или Зю, порой такие высеры выдают, что Черномырдин позавидует😁...уж про Руину лучше не вспоминать!
Мухтар Муслихов
Про Жирика соглашусь, а про ЗЮ не поддержу - он излагает ровно, но не факт так и будет, т.к. коммунист в моем понимании ( я не был в этой партии ни одного дня - "ушли" из комсомола) это честный порядочный чел., а таких пока там я не наблюдаю.
Анатолий Селиванов
этот сильно сонный джо, как брежнев во время запоя нихрена ничего не может и не понимает - полный цк кпсс в застойные времена - ждем развала пиндосии на отдельные штаты - как можно скорее............
Владимир Витковский
...ждем времени, когда табаки добьют дряхлого хехемона !!!
Игорь Кузнецов
"Господа товарищи", стоят "во главу угла" именно те, кто хотят править. И для тех, кто думает что может быть "справедливое перераспределение" - это фикция. Всегда будут кто-то, кто урвут свою долю.
Владимир Иванов
Подражать? Байдену 20 лет что ли, чтобы кому-то подражать? Он по вашему кока-колы обпился? Да это и невозможно в принципе Байдену подражать Путину, потому что Америка - другая совсем страна, чем Россия. Там демократия, в Америке нет вождей, тандемов, национальных лидеров. Там никого не обнуляют. Хотел, правда, один обнулиться, да как бы сам не сел....Отключили его от соцсетей и от СМИ, чтобы не нёс что попало, и всё, от обнулялся....Если Байден вздумает подражать Путину, хотя возраст у него явно не подражаний, то его или обсмеёт вся Америка (правильно сделает) или выгонят в чёртовой бабушке из Белого дома (и тоже правильно сделают). Вы, собственно, о чём пишите? Тяжёлые мысли кому-то приходят в голову здесь....Очень тяжёлые. И на хрена Байдену подражать Путину? У них противоположные взгляды и разные понятия на тему, что такое Хорошо и что такое Плохо. То, та жизнь, что понравится Путину, для Байдена отвратительно и ужасно. Автор этой статьи, надо полагать, сегодня просто не выспался.
Владимир Витковский
вован, возьми ник хрюкало из пиндосии...
Мария
Ему до Путина, как до неба. Они просто на разных уровнях интеллекта находятся. Даже Брежнев рядом с Байденом - просто Цицерон. Стыдоба.
lenivka
Президент США больной человек,который может ввергнуть мир в пучину атомной войны. США и демократия это совершенно несовместимо.США это страна концлагерь.
Алла Дубинина
Байден в этом вторичен , наверно решил проверить насколько наши страны разные и в чем одинаковы. Но наскоком такие вещи не проскальзывают - власть другая. Если б в нашей стране было б столько оружия на руках как там , чиновники помня об этом, не гадили народу в тапки как сейчас.

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