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В Нижегородский зоопарк подкинули пятимесячного тигрёнка с переломанными лапами

В зоопарк Нижнего Новгорода был подкинут пятимесячный тигрёнок с переломанными лапами. Местные специалисты не смогли оказать должную помощь, поэтому животное было отправлено в специализированное учреждение «Дом тигра» в Ленинградской области.

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