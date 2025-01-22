В Нижегородский зоопарк подкинули пятимесячного тигрёнка с переломанными лапами

В зоопарк Нижнего Новгорода был подкинут пятимесячный тигрёнок с переломанными лапами. Местные специалисты не смогли оказать должную помощь, поэтому животное было отправлено в специализированное учреждение «Дом тигра» в Ленинградской области.
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