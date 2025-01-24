В Пензенской области ветеран СВО провел занятие для школьников

ПЕНЗА, 24 января, ФедералПресс. Необычное занятие по тактической медицине для семиклассников одной из школ Кузнецкого района Пензенской области и юнармейцев восьмого класса организовал филиал фонда «Защитники Отечества».
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