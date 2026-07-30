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Максим Ликсутов: 143 тыс. многодетных семей в столице паркуются бесплатно

Максим Ликсутов: 143 тыс. многодетных семей в столице паркуются бесплатно

Как рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, с июля 2025 года количество выданных парковочных разрешений для многодетных семей выросло на 6% .

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