Маск запланировал уволить тысячи работников, обслуживающих ядерные ракеты

Департамент эффективности правительства США (DOGE) заявил о «второстепенности» 8,5 тысячи сотрудников Минэнерго страны и Национального управления ядерной безопасности, которое занимается модернизацией и обслуживанием ядерных боеголовок США.
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