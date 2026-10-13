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ИА Регнум

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Трамп заявил, что США продолжают передавать разведданные Украине

Соединенные Штаты Америки продолжают передавать Украине разведданные. Об этом во вторник, 13 октября заявил президент США Дональд Трамп.

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